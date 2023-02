Mateusz Bieniek - najlepszy środkowy świata Sportowcem Roku Dziennika Łódzkiego

Główną nagrodę w naszym plebiscycie Sportowcowi Roku wręczyli: posłanka Małgorzata Niemczyk i wicepremier Piotr Gliński. Siatkarz PGE Skry Bełchatów był wzruszony odbierając nagrodę od mistrzyni Europy 2003. To miły akcent, że wybitna siatkarka uhonorowała wybitnego siatkarza.

Pierwsze pytanie do laureata plebiscytu Sportowiec Roku 2023: Robert Prygiel, Mariusz Wlazły, Michał Bąkiewicz, Bartosz Kurek i Mateusz Bieniek. Co łączy tych wspaniałych zawodników PGESkry Bełchatów i reprezentacji Polski?

Podejrzewam, że wszyscy zdobyli główne nagrody w plebiscycie Dziennika Łódzkiego i zostali Sportowcami Roku. Zwycięstwa Roberta Prygla jakoś nie pamiętam, wtedy chyba jeszcze siatkówką się nie interesowałem, ale zwycięstwa późniejszych moich kolegów, jak najbardziej doskonale pamiętam.

Tak duże grono laureatów naszego plebiscytu dowodzi, że siatkówka jest bardzo popularna i sukcesy sportowców uprawiających tę dyscyplinę dostrzegają kibice...

Tak, to jest pewne, szczególnie u nas w kraju siatkówka jest topowym sportem i zainteresowanie nim jest ogromne. To na pewno cieszy. Trzeba przyznać, że w województwie łódzkim jest dużo klubów siatkarskich, więc też w naszym regionie siatkówka jest popularna. Mam tu na myśli PGESkrę Bełchatów, czy zespoły żeńskie z Łodzi, jak ŁKSCommercecon czy Grot Budowlani. To ma też znaczenie i przekłada się na wielkie zainteresowanie.