Matka ambasadorów zwana królową Wiktorią

Róża urodziła się i wychowała w pałacu w Krzeszowicach pod Krakowem. Była to oryginalna rezydencja wyglądająca jak... komoda stojąca do góry nogami. Tak przynajmniej twierdzili ci, którzy oglądali to „cudo” architektury. Autorem projektu był architekt włoskiego pochodzenia - Franciszek Lanci. Dzieci go uwielbiały, gdyż pokazywał im sztuczki kuglarskie, natomiast starsi byli bardziej krytyczni i kręcili nosami na jego dokonania. Stąd popularna rymowanka: „Signor Lanci dobrze tańczy, ładnie rysuje, ale źle buduje”.

Był to czas, gdy Róża mieszkała w dwóch znanych rezydencjach Potockich: zimą w pałacu Pod Baranami w centrum Krakowa, zaś latem we wspomnianym pałacu w Krzeszowicach, który do końca życia zapamiętała jako świat słońca, kwiatów i zabaw w ogrodzie.

Jako dziewczyna Róża była bardzo silna i sprawna. Z zapałem uprawiała gimnastykę oraz uczyła się fechtunku i jazdy konnej. Mówiono o niej „chłopak w spódnicy”. Doszła do takiej biegłości i dziarskości, że w wieku 16 lat podczas polowania na Ukrainie niczym nieustraszona amazonka postrzeliła wilka, zeskoczyła z konia i włożyła mu rękę do pyska. Wyczyn ten stał się rodzinną legendą.

Mając 18 lat Róża zaręczyła się z przystojnym kuzynem. Był to Władysław hr. Krasiński, syn jednego z trzech wielkich wieszczów romantyzmu - Zygmunta hr. Krasińskiego. Nastolatka kochała go już od wielu lat. Czuła się szczęśliwa i spełniona. Niestety, wkrótce po zaręczynach okazało się, że jej ukochany choruje na gruźlicę, która wówczas była nieuleczalna. Dziewczyna nie miała wątpliwości, że jej mariaż zakończy się katastrofą. Dlatego coraz częściej myślała o zerwaniu zaręczyn. Tak się jednak nie stało, bowiem do akcji wkroczył ojciec Róży. Rzekł krótko i stanowczo: „Dałaś słowo, a słowa się dotrzymuje”. To zdecydowało, że Róża stanęła z hr. Władysławem na ślubnym kobiercu.