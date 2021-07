Mecz pokonanych przez Górnika Łęczna coraz bliżej. W środę ŁKS gra z Kaliszem

Oba zespoły grały z sobą w Tychach niedawno, bo 13 czerwca. Było to spotkanie ostatniej kolejki sezonu zasadniczego I ligi, a zakończyło się resmiem 1:1 (0:0). Oba zespoły wystąpiły potem w barażach o prawo gry w PKOEkstraklasie, ale musiały uznać wyższość rewelacyjnego Górnika Łęczna. Tyszanie zremisowali z tym zespołem na swoim boisku 1:1 (1:0), ale polegli w rzutach karnych 2-4. Ełkaesiacy polegli na swoim boisku w finale baraży 0:1 (0:1). Zarówno więc GKS jak i ŁKS mają prawo czuć niedosyt po poprzednim sezonie. Do nowego przystępują z jasnym celem - awansu do piłkarskiej elity. Dodajmy, że mecz w Tychach będzie szczególny dla Bartosza Szeligi. Nowy ełkaesiak jeszcze niedawno występował przecież w zespole trenera Artura Derbina. Jeśli już jesteśmy przy pierwszym ligowym rywalu zespołu z alei Unii 2, to wcale nie szaleje z transferami, o nie. Pozyskał Słowaka Tomaśa Malca. Ostatnio piłkarz mający na koncie dwa mecze w reprezentacji swojego kraju występował w tamtejszym FKSenica i zaliczył 31 meczów, strzelił natomiast osiem goli w ekstraklasie.Zawodnik ma jednak mistrzostwo Słowacji (2015) z FKTrenćin. Rok wcześniej był królem strzelców ekstraklasy naszych południowych sąsiadów (14 goli). W roku 2015 swiętował z kolei mistrzostwo Norwegii z Rosenborgiem, a trzy lata później zdobył puchar tego kraju, ale grał już wtedy w Lillestrom. Z kolei z Żaligirisem Wilno wywalczył PucharLitwy, a z RFSRyga Puchar Łotwy. Z LKS Goczałkowice-Zdrój dołączył 20-letni Marcin Kozina.

Jeśli chodzi o nowych graczy ŁKS, trener Kibu Vicuna ocenił ich po obozie w Woli Chorzelowskiej. Jego zdaniem bramkarz marek Kozioł ma pewne elementy do poprawy, takie jak choćby gra nogami, natomiast Jan Kuźma imponuje dużym spokojem, kiedy jest w posiadaniu piłki. Powinien jednak poprawić doskok do przeciwnika oraz przejście z ataku do obrony. – Jest bardzo pracowitym chłopakiem, silnym fizycznie, dobrze wybiega na plecy obrony przeciwnika - tak z kolei szkoleniowiec ocenił Stipe Jurića - Jesteśmy zadowoleni, myślę, że to będzie bardzo ważny piłkarz dla nas.

Tak z kolei podsumował postawę Javiego Moreno. - –Zdobył ładną bramkę ze Stalą Mielec. Jest to typowy skrzydłowy, ale też nie tylko skrzydłowy – szybki, dobry w grze jeden na jeden. Ma dobrą wizję i może grać też w środku.

Niewiele dało się natomiast powiedzieć o Nacho Monsalve, który ze względu na uraz w meczu z mielczanami trenował dalej indywidualnie. Do zajęć ma wrócić w poniedziałek.

I na koniec ocena Bartosza Szeligi. - Jest bardzo solidnym piłkarzem, dobrym, takim kompletnym. Nie możemy mówić, że jest bardziej defensywnym, albo ofensywnym zawodnikiem, jest kompletny – i defensywa i ofensywa.

Szkoleniowiec nie krył też zadowolenia z postawy nowych graczy. W najbliższą środę (14 lipca) ełkaesiacy rozegrają trzeci mecz sparingowy. Tym razem na stadionie przy alei Unii 2 spotkają się z drugoligowcami z KKS Kalisz (18).

Jak już informowaliśmy na poniedziałek (12 lipca) pierwsze zajęcia zaplanował sztab szkoleniowy ŁKS II. Beniaminek III ligi zaczyna o godz. 10 na Minerskiej.ą