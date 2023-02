Mecz TMRF Widzew - Victoria Łódź przeniesiony. Ktoś wysypał szkło na murawę

- Ze względu na nocną działalność grupy zdesperowanych przygłupów i rozsypane szkło na głównym boisku Łodzianki, mecz zostaje wstępnie przełożony na boisko naszego dzisiejszego rywala – Victorii Stoki, przy ul. Potokowej 12 - czytamy w oświadczeniu drużyny Widzewa, opublikowanym na stronie.

Z rozegrania meczu w pierwotnej lokalizacji zrezygnowano, przede wszystkim ze względu na troskę o zawodników. Bez zmian pozostała godzina spotkania. Pierwszy gwizdek o godz. 17.

Przypomnijmy, że niedzielne spotkanie jest bardzo ważne dla TMRF Widzew. Chcącej awansować do A Klasy drużynie potrzebne są każde punkty. Dlatego, zespół apeluje do kibiców: Gorąco zapraszamy na mecz, mimo problemów. Pokażcie, że żadna grupa desperatów nie zniechęci Was do wspierania naszej drużyny.