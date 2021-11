Mecz w Łodzi godzinę wcześniej. Piłkarki TME SMS podejmują AZS UJ Kraków

W poprzedni weekend TME SMS Łódź przegrał pierwszy mecz w lidze, ulegając drużynie AP Lotos Gdańsk (0:1). Szkoleniowiec wicemistrzyń Polski narzekał przede wszystkim na brak skuteczności swoich zawodniczek. - Mieliśmy założenie, żeby wygrać wszystkie mecze do końca rundy. Przestrzegałem jednak, że po przerwie reprezentacyjnej nasza dyspozycja może stanąć pod znakiem zapytania. Pewnych elementów nie mogliśmy przećwiczyć w optymalny sposób. W Gdańsku zagraliśmy jeden ze słabszych meczów pod względem skuteczności. Mieliśmy kilka stuprocentowych sytuacji, łącznie z rzutem karnym, którego nie wykorzystaliśmy jeszcze przy stanie 0:0. Gdybyśmy zamienili na gola jedną z tych okazji, to uważam, iż tego meczu byśmy nie przegrali. Przeciwnik oddał jeden celny strzał i zdobył bramkę. Być może za szybko uwierzyliśmy, że jesteśmy tak mocni. Takie porażki mają dwie strony medalu. Albo zespół zareaguje pozytywnie, albo wręcz przeciwnie. To mógł być sygnał, że przyszła delikatna obniżka formy. O tym przekonamy się jednak w sobotnim meczu - ocenił trener Chojnacki.