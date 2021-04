Mecz wiosny ŁKS w którym liczy się tylko zwycięstwo

Łodzianie polegli w Radomiu 18 listopada 0:1 (0:0), a jedynego gola strzelił z rzutu karnego Leandro Rossi. Brazylijczyka przedstawiać kibicom naszego regionu nie trzeba, grał bowiem z powodzeniem w Zawiszy Rzgów. Tym razem porażka nie wchodzi w grę, bo może bardzo skomplikować sprawę bezpośredniego awansu łodzian do elity. ŁKS i Radomiak mają po 46 punktów, ale drużyna trenera Dariusza Banasika rozegrała jeden mecz mniej (12 maja mierzy się z Termaliką Nieciecza). Jeśli goście wygrają na alei Unii to wyprzedzą zespół Ireneusza mamrota w tabeli. Trzeba też pamiętać, że w przypadku równej ilości punktów o miejscu w tabeli końcowej decydują bezpośrednie mecze. Naszym zdaniem środowej starcie to dla ŁKS mecz wiosny. - W naszej drużynie nikt nie narzeka na kontuzje, za kartki pauzuje natomiast Jakub Tosik - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2.

- W Radomiaku nie będzie grał kontuzjowanyMateusz Bodzioch - twierdzi Włodzimierz Łyżwa, dziennikarz sportowy z Radomia. - Po pauzie za kartki wraca Leandro Rosi. W składzie naszej drużyny jest były ełkaesiak Artur Bogusz. Na boisko jednak raczej nie wyjdzie, bo jest zmiennikiem Damiana Jakubika, który prezentuje się dobrze.

Kibicom i piłkarzom ŁKS Radomiak nie kojarzy się dobrze. To właśnie ta drużyna jako pierwsza pokonała w tym sezonie zespół z alei Unii 2 po ośmiu wygranych spotkaniach i jednym remisie. Środowe spotkanie będzie 12 ligowym pojedynkiem obu ekip. Łodzianie mają korzystniejszy bilans, bo wygrywali sześć razy, a rywal trzy.

W dwóch meczach był remis. Bilans bramkowy to 13-8 dla łodzian.

Mecz poprowadzi 46-letni sędzia Sebastian Jarzębak z Bytomia. To trzecie w tym sezonie spotkanie, tego arbitra z udziałem ŁKS. Prowadził derby z Widzewem (2:0) i z Termaliką Nieciecza (0:2). Jego asystentami będą Bartłomiej Lekki i Damian Rokosz, a sędzią technicznym Leszek Lewandowski.

I LIGA

27. kolejka. Wtorek (27 kwietnia): Miedź Legnica - Górnik Łęczna (godz. 17, wynik meczu z rundy jesiennej0:1 ), Bełchatów - Widzew Łódź (17.40, 0:0). Środa (28 kwietnia): Sandecja Nowy Sącz - Resovia (16, 0:0), Stomil Olsztyn - Korona Kielce (16, 3:1), Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia (17, 0:2), Odra Opole - Chrobry Głogów (17, 3:2), ŁKS Łódź - Radomiak (17.40, 1:0), Termalika Nieciecza - Puszcza Niepołomice (20, 0:0). Czwartek (29 kwietnia): GKSJastrzębie - GKSTychy (17.40, 1:3).