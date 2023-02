Medale lekkoatletów z Łodzi i Aleksandrowa w mistrzostwach Polski w Toruniu

Wydarzeniem był start Adrianny Sułek.

– Rekord nie był celem samym w sobie, ale stać mnie na jeszcze więcej – mówiła po ustanowieniu halowego rekordu Polski w pięcioboju – 4860 pkt. – Adrianna Sułek. Ten wynik jest też najlepszym w Europie w tym sezonie. Rezultatem 21.55, trzecim w tym sezonie w Europie, złoto zdobył Konrad Bukowiecki. W pierwszym dniu halowych mistrzostw Polski w Arenie Toruń padły też dwa rekordy Polski juniorów – w pchnięciu kulą i trójskoku.

Sułek po udanej porannej sesji (8.33 w biegu przez płotki, 1.89 w skoku wzwyż, 13.06 w pchnięciu kulą oraz 6.56 w skoku w dal) była zdecydowaną liderką rywalizacji i miała na koncie 3906 punktów. Do pobicia rekordu Polski zawodniczka Brdy Bydgoszcz potrzebowała pokonać 800 metrów w czasie 2:11.30 lub lepszym. Po biegu w mocnym i równym tempie Sułek uzyskała czas 2:10.70, a to oznaczało, że poprawiła rekord kraju. W sobotniej rywalizacji podopieczna Marka Rzepki zgromadziła 4860 punktów i o dziewięć oczek poprawiła swój ubiegłoroczny rezultat.

– Rekordy nie był celem samym w sobie. To był tylko przystanek przed mistrzostwami Europy. Wiem po tym starcie, że nie będę musiała nic dotrenować. Mogę się po prostu skupić na spokojnym przygotowaniu do startu w Stambule – mówiła Sułek.

Pytana o ocenę poszczególnych konkurencji słabo oceniła swój start w biegu przez płotki.

– W skoku wzwyż jest stabilizacja, w kuli będzie OK i nie ma co się martwić. Skok w dal bardzo dobrze, a na 800 metrów nie ma co się martwić – analizowała zawodniczka Brdy Bydgoszcz.

Przed zawodniczką teraz najważniejszy start w sezonie, czyli występ na halowych mistrzostwach Europy.

– Nie chcę teraz mówić o biciu rekordu świata i 5000 punktów. W Stambule chcę wystartować na 100% w każdej z konkurencji. Dopiero przed biegiem na 800 metrów będziemy liczyć i myśleć o rekordach – zapowiedziała Sułek.

Druga z wartościowym rekordem życiowym 4281 pkt. była Julia Słocka, a brązowy medal zdobyła Edyta Bielska (4236 pkt.).

Mocnym pchnięciem na 21.55 konkurs kulomiotów otworzył Konrad Bukowiecki. To trzeci w tym sezonie wynik w Europie oraz czwarty na świecie.

– Oceniając sam wynik to jest on zadowalający. Z tego się cieszę. Przez resztę konkursu już nie mogłem się wstrzelić, trafić. Na szczęście wygrywa się jednym pchnięciem – mówił zawodnik klubu AZS UWM Olsztyn.

Do Stambułu, na halowe mistrzostwa Europy, Bukowiecki chce polecieć po medal.

– Znam swoje możliwości i jeśli trafię pchnięcie mniej więcej tak jak dziś to kula może lecieć dużo dalej – zapewnił Konrad Bukowiecki.