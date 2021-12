Medale mistrzostw świata Oli Bednarek i przyjaciół. Łodzianka w międzynarodowej grupie

– Wraz z Arturem Arentem i z Christophem Kirschką wystartowaliśmy na finale Mistrzostw Świata Oceanman w Somabay – opowiada Ola Bednarek. – Tam na dystansie 5 km zdobyłam brązowy medal w kategorii open wśród kobiet, a chłopaki złoto (Christoph) i srebro (Artur) również w kategorii open wśród mężczyzn. Wspólnie w sztafecie mix (2 mężczyzn, 1 kobieta) wywalczyliśmy pierwsze miejsce. Wspólnie tworzymy międzynarodową grupę Worthersee Swim.

Naszej zawodnicze należą się wielkie gratulacje. Ola w wyścigu na 5 km uzyskała czas 1:22:01 i przegrała tylko z Hanną Pasichnyk - 1:20:49 i Laurą Dressayre - 1:17:18. Przyjaciele Oli nie dali rywalem szans. Oto czołówka wyścigu na dystansie 5 km open: 1. Christoph Kirschka - 1:10:51, 2. Artur Arent - 1:10:53, 3. Mostafa Tarek Mostafa - 1:11:01.

Łódzka pływaczka kontynuuje ekstremalne przygody. Wychowanka łódzkiego klubu UKS SP 149 w 2018 r. w parze z Hanną Bakuniak przepłynęła Kanał Catalina, a rok później opłynęła Manhattan, pokonując w wodzie 46 km. Do zdobycia Potrójnej Korony Triple Crown of Open Water Swimming pozostało właśnie przepłynięcie kanału La Manche. I tego łodzianka dokonała w lipcu tego roku. Potrzebowała na to 13 godzin i 17 minut.

