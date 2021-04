Medale PGE Skrze Bełchatów odjechały na paliwach Vervy. Kosztowny brak Amerykanina. Zdjęcia

Po porażce w Bełchatowie i wygranej w Warszawie siatkarze PGESkry rozgrywali decydujący mecz z drużyną Verva Warszawa Orlen Paliwa na swoich śmieciach.

Mecz nie ułożył się dobrze dla PGESkry Bełchatów. Rywale doskonale grali blokiem. Zatrzymali Dusana Petkovicia i Mikołaja Sawickiego. Verva Warszawa objęła prowadzenie 10:4. Trener Radosław Kolanek w przerwie pocieszał swego wychowanka Mikołaja Sawickiego i udzielał mu wskazówek. Dla młodego siatkarza PGESkry był to najważniejszy mecz w karierze.

Uskrzydlona dobrym początkiem warszawska drużyna grała na dużym luzie. Choć bełchatowianie łapali momentami odpowiedni rytm gry, to jednak seta nie dało się uratować. Gospodarze jedynie zmniejszyli rozmiary porażki.

Lepsza gra w końcówce pierwszego seta dawała nam nadzieję. Tymczasem stołeczny zespół widocznie odpuścił końcówkę pierwszego seta i ze zdwojoną energią przystąpił do drugiego, bo znów do minował. W drugim secie Verva objęły prowadzenie 6:1. Po asie serwisowym Bartosza Kwolka było 15:9. Siatkarze PGESkry Bełchatów sprawiali wrażenie bezradnych w najważniejszym meczu sezonu. Jak widać kontuzja i absencja Taylora Sandera miała druzgocący wpływ na zespół.

Zmiany w drużynie wprowadzane przez trenera Mieszko Gogola niewiele dawały. Verva prowadziła 19:14, gospodarze zdobyli dwa punkty z rzędu. Nadzieja wróciła. Nie na długo, bo w ważnych momentach zawodził Dusan Petković. Też usiadł w końcu na ławce. Ciosy Skrze zadawał także Artur Szalpuk, były gracz Bełchatowa. Znów bełchatowianie przegrali do 20.

W trzeciej partii siatkarze PGESkry nawiązywali równorzędną grę. Było tylko – w porównaniu z poprzednimi setami – 12:14. Bełchatowianie wyrównali – 14:14. Karol Kłos wyprowadził swą drużynę na prowadzenie 18:17. Niestety, tego dnia Verva była nie do zatrzymania. Stołeczny zespół zdobył brązowe medale i zagra w Lidze Mistrzów. PGE Skra wystąpi na osłodę i otarcie łez w Pucharze CEV.