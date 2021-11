Medalista mistrzostw świata w żużlowej drużynie Orła Łódź

Zawodnika Orła będą: Norbert Kościuch, Marcin Nowak, Michał Gruchalski (pozyskany z Wybrzeża Gdańsk zawodnik U24), Luke Becker, Brady Kurtz, Niels Kiristian Iversen (ostatnio Unia Tarnów), Timo Lahti (ostatnio Wilki Krosno) oraz siedmiu juniorów: Mateusz Dul, Jakub Sroka, Aleksander Grygolec, Nikodem Bartoch, Oskar Kołak, Tom Brennan, Ben Ernst.

Nowymi twarzami są obcokrajowcy: Timo Hahti i Niels Kristian Iversen.

- Hans Kristian Iversen to zawodnik światowego formatu- mówi trener Adam Skórnicki. - Tutaj jest podobnie jak z Hansem Andersenem. To zawodnik, który już w Grand Prix startował i nawet wygrywał na naszej ziemi. Może jego najlepsze lata są poza nim, ale nadal ma możliwości, by wygrywać dla nas wyścigi i pomóc nam w awansie do play-off. W minionym sezonie pojechał w ośmiu meczach eWinner 1. Ligi, notując w nich średnio 1,765 punktu na wyścig.