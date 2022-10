Memoriał Grzegorza Ludwiga i Henryka Grabowieckiego. Osiem medali zapaśników AKS Piotrków

W zawodach wzięli udział zawodniczki i zawodnicy do lat 23 z najważniejszych ośrodków zapaśniczych w Polsce, a także z zagranicy: Danii i Węgier. Atletyczny Klubu Sportowy zakończył zmagania z ośmioma krążkami na koncie. Trzykrotnie na drugim stopniu podium stanęły zapaśniczki: Wiktoria Jaroniek (kat. 50 kg), Nikola Dytrych (kat. 55 kg) i Karina Dolna (kat. 68 kg). Złoty medal wywalczył Adam Pluta (kat. 50 kg), a brązowe Karol Socha (kat. 72 kg), Igor Gmitrasiuk (kat. 87 kg), Patryk Robaszek (kat. 87 kg) i Hubert Robaszek (kat. 130 kg).

Bardzo się cieszymy, że memoriał poświęcony legendom piotrkowskich zapasów staje się tradycją, i to nie tylko w skali lokalnej, bo po raz kolejny gościliśmy u nas zawodników z zagranicy. To, że egzamin organizacyjny i sportowy zdaliśmy na piątkę, to zasługa całej rodziny Atletycznego Klubu Sportowego oraz rzeszy sponsorów i partnerów. Memoriał to także forma podziękowana dla wszystkich, którym dobro piotrkowskich zapasów leży na sercu – mówi Michał Jaworski, wiceprezes Atletycznego Klubu Sportowego.

Zawody poświęcone były pamięci trenerów Grzegorza Ludwiga i Henryka Grabowieckiego, współtwórców największych sukcesów piotrkowskich zapasów. Gościem specjalnym piotrkowskiego turnieju była Jowita Wrzesień, tegoroczna brązowa medalistka mistrzostw świata i wicemistrzyni Europy, olimpijka z Tokio.