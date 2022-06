Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021 - nominowani w kategorii Mikro- i Małe Przedsiębiorstwo

Przedstawiamy sylwetki 10 nominowanych w kategorii Mikro- i Małe Przedsiębiorstwo.

Mateusz Lipski, Założyciel łódzkiej agencji kreatywnej Progressivo, związany z branżą marketingu nieprzerwanie od 2001 r.

Doświadczenie zdobywał realizując projekty dla czołowych marek spożywczych, farmaceutycznych, modowych oraz sektora bankowego. Kreatywnie wspiera i angażuje się w kampanie społeczne, promocję imprez oraz instytucji kultury. Twórca marek, strategii komunikacji, sloganów i haseł reklamowych, które trwale zapisały się w świadomości masowej. Miłośnik kultury oraz języków Słowian bałkańskich. Wielki pasjonat wzornictwa użytkowego, architektury i motoryzacji.

Zbigniew Dobrynin Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, zarządzający z pasją firmami Alerta.pl oraz Sempre Nieruchomości.

Jako menedżer do każdego człowieka podchodzi indywidualnie, wykorzystuje jego potencjał i pomaga w osiągnięciu sukcesu. Od 2009 r. z powodzeniem prowadzi biznes oparty na wartościach w branży zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Sukces Sempre Nieruchomości buduje na wytrwałej i stabilnej pracy zespołu zaangażowanych i skutecznych ludzi. Indywidualne podejście do klienta i nieruchomości powoduje, że z tygodnia na tydzień coraz więcej osób przekazuje firmie w pośrednictwo swoje nieruchomości.

Konrad Kołodziejski Dyrektor Zarządzający Schomburg-Polska. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie.

Grupa Schomburg od ponad 80 lat znana jest jako dostawca specjalistycznej chemii budowlanej. W Polsce działa od 30 lat. Rok 2021 był jednym z najbardziej udanych od początku działalności spółki Schomburg w Polsce. Do sukcesów dyrektora spółki należy zaliczyć dynamiczny wzrost sprzedaży flagowych produktów oraz przekroczenie zakładanego poziomu rentowności.

Konrad Kołodziejski jest miłośnikiem narciarstwa alpejskiego i motoryzacji.

Sylwester Pawęta Dyrektor Operacyjny/Prokurent w firmie Hart-Tech Sp. z o.o.

Hart-Tech to nowoczesna hartownia usługowa świadcząca usługi obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej elementów stalowych i aluminiowych. Sylwester Pawęta to praktyk z pasją do nauki i wdrażania nowych technologii do zastosowań przemysłowych. Działalność biznesową łączy z pracą dydaktyczną, przekazując studentom Politechniki Łódzkiej praktyczne doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Laureat programu Lider organizowanego w 2021 r. przez MEN i NCBiR, który sfinansuje prace zespołu badawczego składającego się z młodych pracowników PŁ i Hart-Tech.

Łukasz Koprowski Dyrektor Biura PwC w Łodzi PWC PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k.

Z firmą doradczo-audytorską PwC związany od 2000 r. Do 2010 r. pracował w biurach PwC w Poznaniu, Hanowerze i Katowicach. W latach 2010-2012 objął stanowisko głównego księgowego i następnie dyrektora finansowego w jednej z kluczowych spółek należących do mBanku. W 2012 r. wrócił do PwC i od tego roku zarządza Biurem PwC w Łodzi. Jest ekspertem w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, sporządzonych według polskich i międzynarodowych przepisów, dot. spółek polskich i niemieckich.

Anna Nadolska, Prezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Kancelarii Podatkowej Biegłego Rewidenta JAWN-E Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu.

Zajmuje się bieżącym prowadzeniem firmy, koordynowaniem i nadzorowaniem głównych jej zadań oraz finansów, a także kieruje zespołem pracowników. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym studiowała rachunkowość, a następnie zarządzanie firmą. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku rachunkowość.

Firma, którą zarządza, powstała w 1992 r., zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego i cywilnego, a także jednoosobowych działalności gospodarczych.

Bartłomiej Zgorzelski, Założyciel i dyrektor zarządzający BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie - największej w woj. łódzkim, wielobranżowej pracowni projektowej.

Zaangażowany w procesy projektowania i budowy: Nowego Centrum Łodzi (dworzec Łódź Fabryczna, Brama Miasta, Rynek Kobro), rewitalizacji obszarowej Łodzi (m.in. Włókiennicza, Mielczarskiego), tunelu średnicowego i łódzkich osiedli mieszkaniowych (m.in. Fuzja i Zenit). Uczestnik międzynarodowych wydarzeń rynku budowlanego i rynku nieruchomości (m.in. MIPIM, ExpoReal, Batimat, BatiBouw, Bauma) i orędownik zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, powrotu życia do centrów miast.

Marek Spiżewski, Od 2008 r. prowadzi własną firmę w branży BHP zdobywając uznanie klientów poprzez rzetelną pracę, odpowiedzialność i profesjonalizm.

Absolwent wielu specjalistycznych kursów w dziedzinie BHP. Opracował własny system Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z ISO 45000 dla sektora MŚP. Wraz z klientami zdobywał nagrody Państwowej Inspekcji Pracy, takie jak „Bezpieczna Budowa” i „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” (I miejsce na szczeblu ogólnopolskim). Członek Zarządu Klubu - 500 Łódź. Były Przewodniczący Rady i Członek Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej obecnie członek Rady ŁIPH.

Janusz Żmijewski, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rojna” w Łodzi.

Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W latach 1974 - 2000 pracował na różnych stanowiskach w łódzkich przedsiębiorstwach branży skórzanej. Później, w latach 2000 - 2007, był zarządcą komisarycznym i likwidatorem w przedsiębiorstwach państwowych w Łodzi i województwie łódzkim.

W latach 2007 - 2017 był zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty do spraw Operacyjnych.

Od roku 2017 jest prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Rojna” w Łodzi.

Dominik Lewandowski, Doradca Zarządu ds. rozwoju Esse Health Sp. z o.o.

Esse Health to podmiot medyczny działający pod nazwą Esse dla zdrowia, ma swoje oddziały w kliku miastach w Polsce. Przyjmuje pacjentów w nowoczesnych gabinetach i strefach fizjoterapii oferując konsultacje lekarskie oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, a także zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii.

W ciągu roku Esse dla zdrowia stało się partnerem medycznym wielu klubów sportowych w tym Polonii Warszawa, Wisły Płock oraz ŁKS Łódź. Firma wspiera również mniejsze kluby sportowe i akademie.

