Miał serce na dłoni! Wspomnienia o Kazimierzu Kowalskim Anna Gronczewska

Kazimierz Kowalski umarł 1 sierpnia...Był popularnym śpiewakiem, dyrektorem Teatru Wielkiego, uwielbiały go miliony Polaków. Przyjaciele wspominają go jako bezinteresownego, zawsze skłonnego do pomocy człowiekiem.