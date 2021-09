Miasto pomoże ŁKS, choć niedawno ostro szkalowano władze Łodzi

Światło dzienne ujrzały właśnie niepokojące wieści płynące z ŁKS. Klub ma zaległości wobec piłkarzy. Niektórym nie płaci już prawie dwa miesiące, a gdy zaległości sięgną trzech miesięcy można zgłaszać sprawę do PZPN.

W ŁKS liczą, że do tego nie dojdzie, bo klubowi pomoże... miasto. 21 września nastąpi przelew z tytułu dotacji na wsparcie klubów ligowych. Kwota, jak otrzyma ŁKS to 940 tys. zł. Nie wiemy, jak na długo wystarczy, ale na pewno jest to poważny zastrzyk finansowy. Starczy na pokrycie najpoważniejszych zaległości. Trzeba też pamiętać, że ŁKS nie musi płacić za wynajem stadionu przy al. Unii. Te koszty też pokrywa budżet miasta, a zatem każdy łodzianin wspiera ŁKS.

Szefowie ŁKS powinni dziękować władzom Łodzi, ale tego nie słychać. Zdajemy sobie sprawę, że kluby powinny dostawać po 100 milionów złotych, ale pewnie i wtedy niektórym złym prezesom byłoby mało. Kluby pokusiły się nawet o napisanie listu otwartego w lipcu br. do prezydent Hanny Zdanowskiej. Na przelew z Piotrkowskiej 104 czekają jednak jak na zbawienie.