Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach skończyła 117 lat. Spotkania, ludzie i wydarzenia z ostatnich lat

Do swojej obecnej siedziby Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach przeprowadziła się w 1985 roku, zwalniając ciasne pomieszczenia w kamienicy przy ul. Konstytucji 3 Maja, w którym mieścił się również oddział Narodowego Banku Polskiego.

– Z punktu widzenia metrażu, jaki zajęliśmy, jest to najlepsza lokalizacja biblioteki, jaką do tej pory miała – ocenia dyrektor placówki Izabela Strączyńska. – Wadą tej lokalizacji jest oddalenie od centrum miasta. Czasem śmiejemy się, że biblioteka stoi na straży wschodniej flanki miasta, bo za nami jest już tylko straż pożarna. Ale i wspomniany przeze mnie metraż, jaki zajmujemy, z czasem przestał być atutem, bo rozrastamy się, zwiększa się nie tylko księgozbiór, ale i zmienia się charakter działalności tej placówki, zmieniają się formy działalności. W dzisiejszych czasach biblioteka to już nie tylko wypożyczalnia książek i czytelnia.