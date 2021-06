„Mięso z rzepaku” coraz bliżej sklepów. Dzięki firmie z Łodzi. NapiFeryn negocjuje z koncernami spożywczymi wykorzystanie swojej technologii

Bionanopark (czyli tzw. park naukowo-techniczny, w którym najwięcej udziałów mają samorządy miasta i województwa) wynajmuje swoje powierzchnie m.in. startupom (firmom w początkowej fazie rozwoju, związanym z nowymi technologiami).

W 2015 r. startupem był NapiFeryn – a jego siedzibą stał się Bionanopark. W tym przypadku pomysł na biznes to opracowanie sposobu wykorzystania pozostałości po wytłoczeniu oleju z rzepaku. Uzyskane w ten sposób białko jest, według NapiFeryn, przyszłościową alternatywą dla soi – najczęściej używanej przy produkcji żywności dla wegan czy wegetarian.

– Rzepak, w odróżnieniu od soi, uprawiany jest lokalnie: nie trzeba go importować – mówiła we wtorek Magdalena Kozłowska, współzałożycielka i prezes NapiFeryn BioTech (absolwentka Politechniki Łódzkiej). – Jest to alternatywne rozwiązanie dla białka zwierzęcego, przyjazne naturze.