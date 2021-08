Mija termin złożenia podpisów w sprawie referendum o odwołanie prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej

31 sierpnia mija dokładnie 60 dni od momentu poinformowania prezydent Łodzi przez komitet referendalny o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie jej odwołania przed upływem kadencji. Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom, pełnomocnik komitetu referendalnego, już w niedzielę ogłosiła mobilizację wszystkich biorących udział w zbieraniu podpisów, by pilnie skontaktowali się z komitetem. Chodziło o zdawanie list z podpisami, bo ich gromadzenie odbywa się w nieco inny sposób, niż miało to miejsce w akcjach referendalnych z 2012 i 2013 r. oraz przed referendum w 2010 r., gdy odwołano prezydenta Jerzego Kropiwnickiego. Przy ul. Piotrkowskiej i na rynkach nie ma stolików pod parasolami z wolontariuszami zachęcającymi do złożenia podpisu. Zasadnicza ich część zdobywana jest niejako poza kontrolą komitetu: chętni drukują sobie formularze i zbierają podpisy, formularze rozsyłają do znajomych, potem listy z podpisami przynoszą do lokali wynajętych przez komitet. Tyle, że bywają z tym problemy, dlatego - jak przyznaje Wojciechowska Van Heukelom - to także członkowie komitetu rozjeżdżają się po mieście by zebrać listy z podpisami.