Mikołaj Justyński Trenerem Roku. To zasługą tego łodzianina oraz trenera Igi Świątek są dwa rekordy Polski

Jak Pan ocenia miniony rok?

To był najlepszy rok w historii polskich płotków męskich. Damian Czykier ustanowił dwa rekordy Polski. Pobił dwa wieloletnie rekordy na stadionie i w hali. Na stadionie poprawił rekord Artura Nogi, a w hali - Tomasza Ścigaczewskiego, który przetrwał od 1999 roku. Zanotował też bardzo udany występ na mistrzostwach świata, na które pojechaliśmy troszeczkę jako underdog. Nikt na nas nie stawiał, a jednak Damian osiągnął jako pierwszy Polak w historii finał mistrzostw świata.

Nie podlega dyskusji, że to Pan miał największy wpływ na wzrost formy Damiana. Pan i Maciej Ryszczuk potrafiliście dotrzeć do zawodnika...

Właśnie o to chodzi. Mamy z Maćkiem bardzo dobrą współpracę. Co prawda jest bardzo dużo na wyjazdach. Z Igą Świątek współpracuje na co dzień i z nią się widzi, ale jest niesamowicie doświadczonym trenerem jeżeli chodzi o motorykę i przygotowanie siłowe. To nam bardzo pomaga w treningu biegowym. Dobre przygotowanie siłowe i motoryczne sprawia to, że łatwiej później lekkoatleci wykonują treningi biegowe.