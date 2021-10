Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk walczą o drugi tytuł mistrzowski

Siódmą, zarazem ostatnią rundą tegorocznego sezonu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski jest 47. Rajd Koszyc. Sezon zatem rozpoczął się za granicami naszego kraju – na Litwie, podczas Rajdu Żmudzi i za granicami naszego kraju również się zakończy – właśnie w okolicach Koszyc na Słowacji. Odcinki specjalne zaplanowano na dni 16-17 października.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk nakleją na drzwi swojej Škody Fabii Rally2 evo numer jeden. Oznacza to, że na wymagających, asfaltowych trasach wschodniej Słowacji duet ORLEN Team będzie miał najlepszą pozycję startową.

Organizator przygotował dla zawodników dziesięć odcinków specjalnych. W sobotę, 16 października, załogi przejadą dwukrotnie próby Herl'any i Bogota, zaś w niedzielę nadejdzie pora na dwukrotny przejazd prób Jahodná (najdłuższy odcinek rajdu – ponad 23 kilometry), Zlatník i Ružín. Według ekspertów Marczyk i Gospodarczyk są zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa. Nie tylko w klasyfikacji mistrzostw Polski, ale także w całym rajdzie, duet ORLEN Team nie powinien pozostawić swoim rywalom złudzeń co do tego, kto jest najlepszy.

Sytuacja załogi Škody Fabii Rally2 evo jest niezwykle komfortowa. W punktacji mistrzostw Polski – nawet pomimo nieobecności na Rajdzie Świdnickim-Krause – ich przewaga nad najbliższymi rywalami wynosi aż 42 punkty! Oznacza to, że w nadchodzący weekend załoga ORLEN Team potrzebuje zaledwie 3 punktów, aby przypieczętować tytuł mistrzów Polski! Byłby to ich drugi tytuł w RSMP – po triumfie w 2019 roku oraz drugi tytuł w tym roku - po wywalczeniu mistrzostwa Europy juniorów. Dodajmy tylko, że „Miko” i Szymon mogą świętować tytuł już w sobotę około godziny 19:00 – wystarczy, że znajdą się w pierwszej trójce pierwszego etapu rajdu i zgarną tym samym 3 potrzebne punkty.

Rajdowy weekend na Słowacji jest istotny nie tylko z punktu widzenia walki o kolejne mistrzostwo Polski. Dla Marczyka i Gospodarczyka będzie to również kapitalna okazja do testów przed 3. Rajdem Węgier – siódmą rundą sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy – która odbędzie się tydzień po Rajdzie Koszyc. Dodajmy tylko, że Koszyce i miejscowość Nyíregyháza – bazę Rajdu Węgier – dzieli zaledwie 120 kilometrów! Można więc teoretycznie powiedzieć, że oba rajdy rozgrywają się niemal na tym samym terenie.

- Przed nami ostatnia runda tegorocznego sezonu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Jesteśmy z Szymonem liderami punktacji i chcemy zawalczyć o to, żeby przypieczętować nasze drugie mistrzostwo w krajowym czempionacie. To jest nasz cel na ten weekend. Wciąż jesteśmy wielkimi kibicami rajdów, więc cykl RSMP traktujemy z wielkim sentymentem. Zwycięstwo na swoim podwórku zawsze smakuje wyjątkowo – mówił Mikołaj Marczyk.

- Na początku sezonu starty w RSMP traktowaliśmy treningowo. Akurat tak się składało, że startami w mistrzostwach Polski mogliśmy zrobić sobie bardzo dobre testy przed rundami mistrzostw Europy. Trenowanie w warunkach rywalizacji sportowej jest zawsze niezwykle istotne i o wiele bardziej wartościowe, niż zwykłe testy na jednym kawałku drogi, bez porównywania swoich czasów z rywalami – podkreślił kierowca ORLEN Team.

- Tym razem też poniekąd jest podobnie, bo przecież start w Rajdzie Koszyc to idealne testy przed Rajdem Węgier – kolejną rundą ERC. Natomiast w pewnym momencie sezonu starty w mistrzostwach Polski stały się dla nas zdecydowanie czymś więcej, niż tylko testami. Nasze tempo i ścieżka rozwoju, którą udaje nam się podążać w mistrzostwach Europy, otworzyła nam szanse na kolejne mistrzostwo kraju. Nie będziemy ukrywać, że bardzo nam na tym zależy i jesteśmy skoncentrowani, aby na Słowacji pojechać jak najlepszy rajd i potwierdzić, że zasługujemy na ten tytuł – zakończył Marczyk.

47. Rajd Koszyc rozpocznie się w sobotę, 16 października, o godzinie 13:45 od 13-kilometrowego OS1 Herl'any 1. Marczyk i Gospodarczyk mogą być pewni mistrzostwa już kilka godzin później, po przejechaniu OS4 Bogota 2, gdzie na mecie próby powinni pojawić się około godziny 19:00.