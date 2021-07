Milion wniosków o 300 Plus na wyprawkę szkolną. Jak otrzymać pieniądze? O czym trzeba pamiętać? Kiedy będą wypłacane pieniądze?

Ponad milion wniosków w całym kraju złożyli rodzice, którzy chcą uzyskać 300 zł dopłaty do wyprawki szkolnej w ramach programu Dobry Start. W województwie łódzkim odnotowano już kilkadziesiąt tysięcy wniosków. W tym roku można je składać tylko elektronicznie i to do ZUS-u.Dofinansowanie do wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł raz w roku. Można je otrzymać na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Czytaj dalej

ZUS