Mimo kłopotów ŁKS ma piłkarzy na awans do ekstraklasy. Czyja to opinia?

ŁKSzmierzy się z GKSKatowice dziś (sobota) o godz. 18 na stadionie im. Władysława Króla przy al. Unii 2. Co powiedział Filip Szymczak, autor jedynego gola dla katowiczan w meczu z Koroną Kielce?

– Mimo problemów ŁKS ma w składzie zawodników aspirujących do gry w ekstraklasie – powiedział Filip Szymczak, cytowany przez lkslodz.pl – W ogóle nie powinniśmy myśleć o tym, że rywal ma teraz gorszy okres. Na pewno pojedziemy tam z konkretnym pomysłem i musimy po prostu robić swoje. W meczu z Koroną daliśmy z siebie wszystko i w Łodzi powinniśmy zagrać tak samo.

Mamy nadzieję, że z takim samym przeświadczeniem do meczu z GKSprzystąpią piłkarze ŁKS. Łodzianie zawodzą w ostatnich meczach, ale wciąż mają kontakt z czołówką tabeli. Gdyby wygrali zaległy mecz z Chrobrym i dzisiejszy z GKSKatowice, wrócą do szóstki, która walczyć będzie o ekstraklasę.

Katowiczanie mają trzy punkty mniej od drużyny ŁKS.

Mają bliżej do strefy spadkowej, choć od kreski dzieli ich aż siedem punktów. Spadek katowiczanom nie grozi.

W sobotnim spotkaniu do składu „Rycerzy Wiosny” powróci Ricardinho, ukarany zawieszeniem po czerwonej kartce otrzymanej w derbach Łodzi. Jak informuje lksfans.pl, w meczu z Odrą Opole do graczy zagrożonych zawieszeniem za żółte kartki dołączył Oskar Koprowski. Zarówno on, jak i Maciej Wolski, Jakub Tosik i Bartosz Szeliga muszą się pilnować w sobotnim starciu, aby nie być ukaranymi pauzą. W gronie zagrożonych znajduje się także Maciej Dąbrowski, którego występ z powodu kontuzji jest niepewny.

I liga

Puszcza Niepołomice - Stomil, Resovia - Odra zakończyły się po zamknięciu tego wydania.

Sobota (13 listopada): ŁKS Łódź - GKS Katowice (18), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Widzew Łódź (20.30). Niedziela (14 listopada) : GKS Jastrzębie - Skra Częstochowa (12.40), Sandecja Nowy Sącz - Arka Gdynia (15).

Poniedziałek (15 listopada): Miedź Legnica – Górnik Polkowice (18)

Mecz Korona Kielce – GKSTychy przełożony.

ą