Miroslav Klose mógł walczyć z Widzewem. Był bliski pracy w PKO Ekstraklasie

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Miroslav Klose rozpoczął pracę trenerską. Był asystentem Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec oraz Hansiego Flicka w Bayernie Monachium. Prowadził także młodzieżową drużynę Bawarczyków. Teraz zdecydował się na nowe wyzwanie. Został szkoleniowcem austriackiego SCR Altach, który w zeszłym sezonie bronił się przed spadkiem z tamtejszej ekstraklasy.

Działacze Altach są zachwyceni możliwością współpracy z byłym wybitnym snajperem. - Miro Klose to wielkie nazwisko w futbolu. Posiada wielkie umiejętności i doświadczenie trenerskie. To twardy zawodnik, znany z solidności. Prezentowane przez niego umiejętności pasują idealnie do naszego klubu - powiedział dyrektor Altach Christoph Laengle.

44-latek miał więcej propozycji, a jedna z nich pochodziła z Polski. Jak podał szczeciński dziennikarz Daniel Trzepacz urodzony w Opolu Klose był brany pod uwagę do roli trenera Pogoni Szczecin. Zwolennikiem zatrudnienia byłego napastnika miał być Kosta Runjaic, który widział w nim swojego następcę.

Ostatecznie Jarosław Mroczek zdecydował się zatrudnić Jensa Gustafssona. Dlatego Miroslaw Klose nie zadebiutuje w PKO Ekstrakladie meczu Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź.