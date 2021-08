Mistrz olimpijski Kajetan Duszyński oddał medal trenerowi Krzysztofowi Węglarskiemu. Zdjęcia

Przepiękny złoty medal Kajetan Duszyński zdjął z własnej szyi i zawiesił go trenerowi Krzysztofowi Węglarskiemu, którego uważa za twórcę swoich sukcesów. Później wyściskał mocno trenera, a w oczach szkoleniowca pokazały się łzy. To były wzruszające chwile.

Wczoraj Kajetan Duszyński i Krzysztof Węglarski razem z prezesem AZS Lechem Leszczyńskim spotkali się na konferencji prasowej. Prezes Lech Leszczyński także docenia wielki wkład trenera w zdobycie tego medalu. – Początek sezonu olimpijskiego był dla nas mimo bardzo dobrych biegów trudny i niezbyt budujący – wspomina sternik AZS. – Ale pierwsze starty majowe, np. w Łodzi na Memoriale Szumlewskiego wskazywały, że Kajetan czyni spodziewany postęp. Obiecywał ten postęp trener Krzysztof Węglarski, który jest absolutnym fachowcem. Wcześniej pracował z trzema olimpijczykami: Piotrem Kędzią, Danielem Dąbrowskim i Kamilem Budziejewskim, a Kajtek Duszyński jest jego czwartym muszkieterem.

Kajetan Duszyński udzielił już kilkudziesięciu wywiadów: Parę miesięcy temu mówiłem, że moim marzeniem jest wyjazd na igrzyska, medal mistrzostw Polski to było spełnienie marzeń z dzieciństwa, a ciężar tego złota to jest uczucie, które do mnie dotrze chyba po kilkudziesięciu latach - mówił mistrz olimpijski. ą