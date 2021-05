Mistrzostwa Polski w nocnym i średniodystansowym biegu na orientację

TYLKO U NAS Co to jest Apostazja? ? Ksiądz może utrudnić apostazję? Jak można dokonać apostazji? Czy można wystąpić z Kościoła katolickiego? 23.05.2021

Co to jest Apostazja? ? Ksiądz może utrudnić apostazję? Jak można dokonać apostazji? Czy można wystąpić z Kościoła katolickiego? Nie trzeba już mieć do tego dwóch świadków. Zdaniem niewierzących to duże ułatwienie w apostazji. Jednocześnie episkopat przypomniał, że z Kościoła nie można wystąpić pisząc list lub mejla. Do formalnego wystąpienia konieczne będzie tylko oświadczenie woli "złożone pisemnie w obecności proboszcza swojego miejsca zamieszkania". Trzeba też przynieść świadectwo chrztu, jeśli zostało się ochrzczonym w innej parafii.