Mistrzostwa Polski w pływaniu. Łodzianka z UKS 190 gwiazdą zawodów

Podopieczny trenera Marka Mroza już kilkanaście dni temu pływał niewiele wolniej od wyniku 2:06.19, który Rafał Kusto zanotował w 2020 roku. Na zawodach Arena Grand Prix w Poznaniu zabrakło mu do tego osiągnięcia jedenastu setnych sekundy. Tym razem osiem długości basenu pokonał w 2:06.08, wyprzedzając Jana Kałusowskiego i Maksymiliana Cerlicha.

– Wiadomo, że apetyt cały czas rośnie i chciałbym poprawiać życiówki, czyli poprawiać rekordy kraju. Myślę, że parę błędów się znajdzie. Jeszcze nie analizowałem tego wyścigu. Nie był najlepszy, ale bardzo dobry, wystarczył na zwycięstwo i rekord Polski - mówił Wiekiera, który na najwyższym stopniu podium zimowego czempionatu stanął drugi rok z rzędu.

Wśród kobiet zwyciężyła broniąca tytułu Weronika Hallmann. Pływaczka AZS AWF Warszawa zdominowała rywalizację, wyprzedzając najgroźniejsze rywalki o ponad trzy sekundy. Wyścig zakończyła z czasem 2:24.25 i finiszowała przed Kingą Paradowską, a także Ewą Wroną. Ta ostatnia wywalczyła swój pierwszy seniorski medal w wieku zaledwie 16 lat.

W finałach 200 m stylem motylkowym też doszło do powtórki sprzed roku. Wyścigi wygrywali faworyci, którzy jednak natrafili na spory opór rywali. Wśród mężczyzn cały dystans najszybciej pokonał Krzysztof Chmielewski (1:53.03). Obrońca tytułu rzutem na taśmę wyprzedził Adriana Jaśkiewicza o siedem setnych sekundy. Na najniższym stopniu podium stanął Jan Zubik.

– To moje trzecie złoto, ale myślałem, że popłynę lepiej. Wszystko widziałem i wiedziałem, że wygram na ostatnich 25 metrach. Adrian przyspieszył, ale ja miałem więcej siły – opowiadał Chmielewski. – Czy jestem zapracowany? Raczej nie, bo klasycznie pływam tak na mistrzostwach Polski. Taki był plan, żeby zdobyć te złote medale. Chciałem wygrać jeszcze 400 m stylem zmiennym, ale tam się nie udało – kontynuował.

– W przyszłym roku chciałbym zrobić minimum na 200 m stylem motylkowym na igrzyska, a wcześniej na mistrzostwa świata – dodał zawodnik Muszelki Warszawa, który już wkrótce wystartuje w mistrzostwach świata na krótkim basenie w Melbourne. Polskich kadrowiczów wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – sponsor główny Polskiego Związku Pływackiego.