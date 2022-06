Mistrzostwa Polski w Squasha H. Skrzydlewska Łódź 2022 na szklanym korcie w Manufakturze. Każdy może zagrać

- Chciałem zaprosić wszystkich łodzian na wyjątkowe wydarzenie sportowe - mówił Sławomir Dudek - prezes zarządu operatora klubu Squash Laguna. - Chodzi o mistrzostwa Polski w squasha. Łódź w czerwcu staje się polską stolicą tej dyscypliny sportu. Właśnie w Łodzi zostaną rozegrane cztery najważniejsze turnieje: mistrzostwa Polski w squasha, kategorii open, kobiet i mistrzostwa drużynowe. To jubileuszowa, dwudziesta edycja mistrzostw, bo ten sport ma dość długą tradycję, ponad 100 lat. W Polsce rekreacyjnie gra w squasha około 600 tysięcy osób, a w systemie Polskiego Związku Squasha jest zarejestrowanych ponad 20 tys. zawodników. Można powiedzieć, że jest to sport bardzo popularny. W gronie organizatorów, mam na myśli Klub Squasha Laguna i Fundacji Laguna, które organizują te mistrzostwa, zastanawialiśmy się w jaki sposób najgodniej uczcić tę dwudziestą jubileuszową edycję. I wymyśliliśmy, że najlepiej będzie pokazać ten sport wszystkim łodzianom.

Na czym polegać będzie ta prezentacja squasha?

- Stawiamy właśnie szklany kort pokazowy, który stanie w rotundzie Manufaktury - dodaje Sławomir Dudek. - Nawet jeśli ktoś nie jest fanem squasha, to jednak warto zobaczyć ten kort. Jest to futurystyczna dziesięciotonowa konstrukcja ze stali i szkła, pięknie oświetlona. W środku tej konstrukcji nasi squashyści z czołówki Polski, ale i świata, bo w turnieju drużynowym mamy graczy z czołówki rankingu światowego, będą rywalizować o tytuł mistrzyni i mistrza Polski. Bezpłatnie będzie mogło obejrzeć te mistrzostwa na żywo ponad 100 tys. łodzian. To jest trochę tak, jakbyśmy sprzedali dwa Stadiony Narodowe. Jest to możliwe dzięki naszym partnerom i sponsorom. Dzięki wsparciu działu sportu Urzędu Miasta Łodzi, dzięki Manufakturze, która zdecydowała się gościć to wydarzenie, ale również naszym sponsorom, dzięki którym możemy to wydarzenie bezpłatnie łodzianom pokazać. Mam na myśli naszego sponsora tytularnego - sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Wsparł nas Krotoski z marką Volkswagen i Opel oraz firma Cyfral.

Między turniejami o randzie mistrzowskiej, która odbywać się będą przez najbliższe dziewięć dni, zapraszamy łodzian, którzy chcą spróbować tego sportu. Mogą potrenować pod okiem naszych najlepszych trenerów. Łodzianie mogą pójść w ślady Igi Świątek i Huberta Hurkacza, bo przecież squash to taki mały tenis.

- Zaplanowaliśmy ciekawe wydarzenia towarzyszące, na przykład żużlowcy klubu H. Skrzydlewska Orzeł Łódź odbędą trening i rozegrają mecz pokazowy z naszą Małgosią Owczarek, piątką w Polsce- dodał Sławomir Dudek. - Będzie co oglądać. Zapraszam wszystkich łodzian już od najbliższego piątku do rotundy Manufaktury, od 10 do 21.30.