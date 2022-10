Mistrzostwa świata siatkarek. Nareszcie pełne trybuny w Sport Arenie w Łodzi

Mecze reprezentacji USA, Serbii, Niemiec, Kanady, Bułgarii przyciągały na trybuny Sport Areny w Łodzi niewielu widzów. Tak było do dzisiaj, kiedy to stanęły na przeciw siebie drużyny narodowe USA i Serbii.

- Oglądamy kawał siatkówki na najwyższym poziomie - mówi prezes Grot Budowlanych Marcin Chudzik. - Muszę powiedzieć, iż cieszy nas bardzo, że trybuny Sport Areny już są pełne, nie świecą pustkami. Nic dziwnego, wszak grają dwie drużyny, które kandydują do złotego medalu mistrzostw świata 2022. Amerykanki są numerem 1 w rankingu FIVB, a Serbki są na piątym miejscu. Miło mi poinformować, że na trybunach pojawił się cały team Budowlanych Łódź. Serbki wygrały 3:0.

Od wtorku w Łodzi swoje mecze będą rozgrywać siatkarki Polski. Nasza drużyna w drugiej rundzie będzie rywalizować właśnie z najlepszymi drużynami z grupy C, czyli z USA, Serbią, Niemcami i Kanadą. Wyniki z pierwszej fazy mistrzostw będą zaliczane do tabelki w drugiej rundzie. Będzie się działo.