Mistrzowie Europy dwadzieścia lat po sukcesie spotykają się w Łodzi. Mecz gwiazd, turniej i gala SMS

Zdobywcami tamtego złotego medalu 2001 byli:

Powitania prezydent Łodzi i prezesa PZPN

Patronat nad wydarzeniem, które organizuje Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi, objął prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. „Organizacja gali połączonej z meczem wspomnień i turniejem dla młodzieży, jako upamiętnienie złotego medalu Mistrzostw Europy U-18 sprzed 20 lat jest pięknym i wymownym ukłonem dla autorów historycznego triumfu. Musimy chwalić się dokonaniami naszych piłkarzy, nawet jeśli od ich wydarzenia minęły dwie dekady. To nasz powód do dumy i warto, by nie został on zapomniany, bo zasługuje na szczególne miejsce w annałach polskiego futbolu” – napisał sternik PZPNCezary Kulesza w specjalnym folderze, który został przygotowany na tę szczególną uroczystość. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wita wszystkich złotych medalistów, a w słowie wstępnym pisze: „Jest również sprawą wielce wymowną, że mistrzowska drużyna w dużej mierze złożona była z zawodników z Łodzi bądź z nią związanych. To pokazuje, że szkolenie młodych piłkarzy w naszym mieście od zawsze stało na wysokim poziomie. Dziś wracamy do tych tradycji, także za sprawą Szkoły Mistrzostwa Sportowego imienia Kazimierza Górskiego w Łodzi, która jest gospodarzem dzisiejszych uroczystości”. Idealnie trafił z przesłaniem do mistrzów Europy prezes UKSSMSJanusz Matusiak, który był też kierownikiem tamtej ekipy: „Mistrzowie Europy także wiedzą, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego przy ul. Milionowej w Łodzi to nie tylko mój, ale także ich drugi dom. Sportowy dom. To tutaj trenowali, tutaj kilku się uczyło, uczestniczyli w konsultacjach, stąd wyjeżdżali na ważne turnieje. Boiska SMS miały magiczną moc” - napisał Janusz Matusiak.

Jak wygląda ramowy program uroczystości w łódzkiej SMS?

2o i 21 listopada na boiskach SMSprzy ul. Milionowej w Łodzi rozgrywany będzie turniej U13, w którym wystąpią: UKSSMSŁódź, Śląsk Wrocław, GKSKatowice, Zawisza Bydgoszcz, AKSSMSŁódź, ŁKSŁódź, Korona Kielce, Lechia Gdańsk.

Młodzi piłkarze, uczestnicy tego turnieju także spotkają się z mistrzami Europy w sobotę o godz. 17.30. W hali SMSprzy ul. Milionowej będą zadawać swym idolom pytania, mnóstwo pytań, jak osiągnąć mistrzostwo Europy juniorów, jak później trafić do wielkiej seniorskiej piłki, czy nawet do Manchesteru United, jak stało się udziałem Tomasza Kuszczaka, czy strzelić gola Niemcom, co ma na koncie Sebastian Mila.

Wsobotę o godz. 12.30 na głównej płycie SMSw meczu gwiazd mistrzowie Europy AD2001 zmierzą się z drużyną dziennikarzy TVP, wzmocnioną uczestnikiem mistrzostw świata 2002 Marcinem Żewłakowem. Trenerem ekipy TVPbędzie Rafał Patyra. Trenerem gwiazd – Michał Globisz, Mirosław Dawidowski i Dariusz Wójtowicz, czyli wielkie trio, które poprowadziło młodych piłkarzy do wielkiego sukcesu. Choć dziś mistrzowie mają po 29 lat, wielu jeszcze kopie piłkę, czy to w roli piłkarza (jak Rafał Grzelak), czy też trenera (jak Robert Sierant, Paweł Golański, Przemysław Kaźmierczak, Karol Piątek, Dariusz Zawadzki).

O godz. 19 w sobotę mistrzowie będą bohaterami szczególnej gali, która zorganizowana zostanie w gościnnych progach Zatoki Sportu. Wszyscy czekają na premierową projekcję filmu o naszych mistrzach sprzed dwudziestu lat, przygotowanego przez byłego trenera i sportowego biznesmena Tomasza Zabielskiego.

Wszystkich bohaterów tamtego sukcesu przedstawiają autorzy specjalnego folderu przygotowanego na tę uroczystość. Oto kilka tytułów rozdziałów: „Narodziny drużyny mistrzów,” „Siedmiu z Łodzi do kadry, „Droga po złoty medal”.

Znamienne są słowa bohaterów z 2001 roku zawarte w wywiadach: Mirosław Dawidowski: „W historii polskiego futbolu takiego rocznika nie mieliśmy”, Tomasz Kuszczak: „Nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy z rangi tego sukcesu”, Łukasz Madej: „Byliśmy grupą do tańca i do różańca”, Robert Sierant: „Do dziś mam ciarki, gdy słyszę We are the champions”, Karol Piątek: „Te chwile zostaną z nami do końca życia”, Rafał Grzelak: „Hiszpanie żonglowali pomarańczą, ale na boisku byli gorsi od nas”, Mateusz Żytko: „Tworzyliśmy drużynę wyrobników, rzemieślników i mistrzów”.

W niedzielę po finałowych meczach młodzieżowego turnieju rozgrywanego na boiskach SMSmistrzowie Europy wręczać będą nagrody najlepszym zawodnikom i życzyć, by poszli w ich ślady.

Specjalne życzenia skieruje Sebastian Mila, zdobywca gola dla reprezentacji Polski w meczu z Niemcami, po podaniu Roberta Lewandowskiego. Były doskonały piłkarz, dziś komentator piłkarski powiedział szczególne słowa: „Warto mieć marzenia. Ja zawsze powtarzam młodym zawodnikom, żeby wierzyć w to, że można osiągnąć dużo”.

Mistrzowie są tego najlepszym dowodem. ą