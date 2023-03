Mistrzowie Rzemiosła w Centrum Handlowym M1. Rzemieślnicze wyroby od lokalnych twórców i bezpłatne warsztaty w sobotę, 25 marca

Mistrzowie Rzemiosła w Centrum Handlowym M1 w Łodzi

Na warsztatach w M1 nie zabrakło wielkanocnych akcentów

Pokazy zanikających rzemiosł w M1

Kiermasz rzemiosł artystycznych podczas Mistrzów Rzemiosła

Wydarzenie Mistrzowie Rzemiosła to również miejsce, gdzie można było nabyć przedmioty codziennego użytku lub ozdoby od lokalnych twórców. Na licznych straganach znajdowały się między innymi repusowane herby Łodzi - idealna pamiątka dla świętujących 600-lecie miasta, naturalne szczotki do masażu ciała czy zamiatania podłogi, tradycyjne pędzle do golenia oraz zestawy do samodzielnego i domowego tapicerowania mebli.