Mistrzowie zapraszają na IV Bieg "Recepta na Zdrowie"

Już 11 czerwca spotkacie ich na trasie biegu, który odbędzie się w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. Start i meta biegu w Arturówku.

Na stronie: www.receptanazdrowie.net.pl dostępne są informacje o biegu, w tym regulamin oraz zapisy do udziału w biegu.

Plan wydarzenia:

8:00 - otwarcie biura zawodów

10:00 - start biegu na 5 km, od 16 lat

11:30 - biegi dzieci i młodzieży

13:00 - start biegu na 10 km, od 16 lat

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi jest organizatorem tytularnym biegu.

- Zapraszamy do udziału w biegu farmaceutki i farmaceutów oraz wszystkich miłośników biegania. Bieg ma formułę open- informuje Zbigniew Solarz, rzecznik prasowy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.

Tomasz Osmulski, tegoroczny zwycięzca biegu Wings for Life World Run w Chorwacji, razem z Agatą Pskit przeprowadzi rozgrzewkę przed biegiem.

Ponadto dla osób, które przy rejestracji użyją hasła "Magister fit", czeka dodatkowy upominek w pakiecie oraz voucher na trening techniki biegowej pod okiem Tomasza Osmulskiego.

Bieg charakteryzuje się tym, że panuje na nim fantastyczna atmosfera.