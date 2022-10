Mistrzyni Europy z ŁKS Łódź! Takiego sukcesu jeszcze nie było

- Amelia zaprezentowała się znakomicie - relacjonuje trener Grzegorz Goliński. - W debiucie na zawodach tej rangi, po trzech bardzo efektownych zwycięstwach, zdobyła złoty medal i została mistrzynią Europy kadetek w wadze do 80kg! W ćwierćfinale rozprawiła się z Irlandką Shauną Crehan 5:0 (29-24, 29-25, 29-25, 29-27, 29-27), w półfinale nie dała szans Chorwatce – Nice Lopac (sędzia zastopował walkę w rundzie drugiej po 3 liczeniu), zaś w walce finałowej okazała się wyraźnie lepsza i zwyciężyła jednogłośnie na punkty Turczynkę Zelihę Ozdemir, 30-26 u każdego z pięciu sędziów! Historyczny sukces stał się faktem. Amelka stanęła na najwyższym stopniu podium przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego!

- Serdecznie dziękuję trenerom Kadry – Kamilowi Gorządowi, Łukaszowi Butryńskiemu i Michałowi Kosowiczowi za powołanie, wiarę w wynik i opiekę. To jest również Wasz wielki sukces! - informuje trener Grzegorz Goliński. - Dziękujemy wszystkim, którzy dokładają swoją cegiełkę do takich sukcesów: Studio projektowe PAKO-ART pako-art.net, Discordant Gentlemans, Biuro rachunkowo-księgowe SOLUM FINANCE, Centrum medyczne KINEMEDICA, FINTECNIC – polski producent i dystrybutor okien, Producent odzieży sportowej KEEZA, BAZEXIM, NZOZ ARES, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódzka Federacja Sportu, olski Związek Bokserski i jednocześnie zachęcamy innych do wspierania naszych młodych wojowników - kończy trener ŁKS Łódź Boks.