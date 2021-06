Młody aktor z Bełchatowa zginął w wypadku. Grał u Patryka Vegi, w "Na Wspólnej"... Ogłoszono składkę na jego pogrzeb ZDJĘCIA 29.06.2021

Według ustaleń policji prowadzone przez Krzysztofa Chromińskiego renault laguna wypadło z drogi po nieudanym manewrze wyprzedzania w miejscowości Huta Dłutowska. Bełchatowianin prawdopodobnie wyprzedzał na trzeciego. Do wypadku doszło 19 czerwca, z zakleszczonego samochodu uwalniali go strażacy z OSP Dłutów, karetka odwiozła ciężko rannego mężczyznę do szpitala im. Kopernika w Łodzi. Aktor zmarł w sobotę (26 czerwca) po tygodniu hospitalizacji i leczenia na oddziale intensywnej terapii.

Chromiński grywał w Teatrze Wielkim w Łodzi, studiował aktorstwo w łódzkiej filmówce. Widzowie mogli zwrócić na niego uwagę m.in. w drugoplanowych rolach w "Polityce" Patryka Vegi, "Miasto 44" Jana Komasy, grywał także w serialach "Na wspólnej", "Lekrze" czy kręconym w Łodzi "Komisarzu Alexie", występował także jako kaskader.

Przyjaciele zmarłego tragicznie aktora ogłosili internetową składkę na opłacenie jego pogrzebu. Do wtorkowego (29.06.2021) przedpołudnia 200 osób wpłaciło blisko 7,4 tys. zł. Cel to 10 tys. zł.