Mobilne punkty szczepień w Manufakturze, EC1, ŁDK, hali MOSiR w Łodzi oraz w Sieradzu. Jest szczepionka jednodawkowa Johnson&Johnson

Punkt szczepień w Manufakturze w weekend 9-11 lipca

W Manufakturze szczepienia będą w lokalu na rynku od strony ul. Zachodniej, między Pizzerią 105-ką a napisem Manufaktura. Można szczepić się w piątek ( 9 lipca) w godz. 12-22 oraz w sobotę i w niedzielę (10 i 11 lipca) od godz. 10 do 22. Punkt będzie działał w tych samych godzinach we wszystkie weekendy lipca.

Punkt szczepień w EC1 podczas koncertów z cyklu Letnie Brzmienia

Punkt szczepień stanie też w piątek (9 lipca) i w sobotę (10 lipca) na terenie EC1 (ul. Tuwima 46). Będzie czynny podczas koncertów z cyklu Letnie Brzmienia, czyli w godzinach 18-22. Punkt w EC 1 pojawi się też za dwa tygodnie, czyli w piątek 23 lipca.

Punkt szczepień powszechnych w Hali Sportowej MOSiR w Łodzi

Bez zapisów można też zaszczepić się w weekend w punkcie szczepień powszechnych w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Skorupki 21. Punkt będzie czynny: w piątek (9 lipca) od godz. 16 do 19, zaś w sobotę i niedzielę (10 i 11 lipca) od godz. 12 do 18. Miejskie Centrum Medyczne Jonschera będzie tam mieć do dyspozycji 500 dawek szczepionki.