Modne fryzury na 2023 rok. Poznaj topowe trendy na 2023 rok. Te fryzury będą królowały w tym roku!

Modne fryzury na 2023 rok. Poznaj topowe trendy!

Poznaj trendy fryzjerskie na 2023 rok. Co tym razem zalecają styliści i jakie fryzury (czasem ponownie) zyskują popularność? Jakie kolory będą modne? Przedstawiamy najmodniejsze fryzury damskie na 2023 rok!

Skandynawskie fale nigdy nie wyglądają perfekcyjnie. Główną zasadą jest to, aby fale (które ma imitować uczesanie) wyglądały jak najbardziej naturalnie. Takie uczesanie nadaje się zarówno na codzienne wyjścia, jak i weekendowe wypady ze znajomymi.

Front blonde Front blonde charakteryzuje się rozjaśnieniem dwóch pasemek przy twarzy, co ma na celu jej rozjaśnienie. Wbrew temu co sugeruje nazwa, rozjaśnienie włosów nie musi być koniecznie w kolorze blond. Szatynki lub brunetki mogą rozjaśnić pasemka np. na jaśniejszy brąz.

Kucyk

Tego typu uczesanie wydaje się zwykłe i pospolite, ale dobrze wykonany kucyk może być wyjątkowo elegancki. Świetnie sprawdza się na co dzień, ale jest również doskonałym wyborem na oficjalne wyjścia. Dzięki temu, że uczesanie to można zrobić na różne sposoby, możemy je dostosować do naszych potrzeb.