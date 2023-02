Morsowanie w rzece Warcie. Do wody weszło ponad 50 śmiałków ZDJĘCIA

Sieradzkie morsy jadą nad Bałtyk

- Za dwa tygodnie wyjeżdżamy do Przykony - mówi Jacek Mikołajczyk, sternik Sieradzkiego Klubu Morsa. - 26 lutego jest tam wielka impreza pod nazwą Inwazja Morsów. Nie może nas tam zabraknąć, bo mają być miłośnicy zimnych kąpieli z całego naszego regionu. Ci co nie pojadą do Przykony będą morsować w Sieradzu. Tak jak co tydzień w samo południe. Z kolei w marcu mamy wyjazd do Lisowic koło Brzezin. Tam też szykuje się impreza morsowa.

Natomiast w najbliższy weekend część morsowej ekipy wyjeżdża natomiast nad Bałtyk, a konkretnie do Władysławowa. Będzie więc kąpiel w Bałtyku.

- Już w piątek wyjeżdża ponad 20 osób - kontynuuje Jacek Mikołajczyk. - To taka nasza impreza integracyjna, której głównym celem jest kąpiel w naszym polskim morzu. Oczywiście morsowanie w Sieradzu także będzie, więc zapraszamy także publiczność.

Dodajmy, że członkowie Sieradzkiego Klubu Morsa zebrali 2.350 zł i przekazali na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.