MŚ siatkarek: Kamila Witkowska: Moim marzeniem jest medal mistrzostw świata

Co jest największym Pani marzeniem?

Mam wiele marzeń, ale w chwili obecnej jest to medal Mistrzostw Świata.

Kto jest największym Pani kibicem?

Największym kibicem jest chyba moja mama. Mam nadzieję, że mąż się nie obrazi. Ale ona zawsze jest na bieżąco - wszystko czyta i wszystko ogląda . Co mnie często dziwi, zawsze uważa, że zagrałam bardzo dobre spotkanie. Czuję, że jest ze mnie ogromnie dumna.

Jak zamierza Pani spędzić urlop po mistrzostwach świata?

Urlop? Przepakuję torbę z rzeczy kadrowych na ŁKSowe i widzimy się w Łodzi.

Czy to prawda, że najlepiej w drużynie dogaduje się z Klaudią Alagierską-Szczepaniak?

Tak, to prawda. Przyjaźnimy się z Klaudią, więc to normalne, że mamy najlepszy kontakt. Ale nie oznacza to, że odcinamy się od reszty zespołu. Mamy tutaj bardzo dobrą atmosferę i myślę, że dokłada się do tego każda z nas.