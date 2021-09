MUKS Widzew Łódź zaprasza dziewczęta do sekcji koszykówki

Treningi koszykarskie odbywają się w miłej rodzinnej atmosferze. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska, zawodniczki uczestniczą w licznych meczach, turniejach, obozach, jednym słowem czeka świetna zabawa.

Zawodniczki, które od nowego roku rozpoczynają naukę w klasie czwartej, trenerzy zapraszają do Szkoły Podstawowej nr 198 przy ul. Czajkowskiego, w której specjalnie dla nich, utworzono klasę o profilu koszykarskim. To doskonałe rozwiązanie ułatwiające połączenie nauki z treningami koszykówki!

Dodatkowo szkoła uczestniczy w programie KOSSM – Koszykarski Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży pod patronatem Polskiego Związku koszykówki.

Wszystkich zainteresowanych działacze Widzewa proszą o kontakt telefoniczny z naszą kadrą trenerską: Anna Chodera – 502 859 758, Agnieszka Kuczmera – 506 101 469.

Seniorki Widzewa grają w pierwszej lidze. Za nimi zwycięski sparing z Mon-Pol Płock. – Podczas treningów, które są naprawdę intensywne, staramy się jak najlepiej realizować założenia oraz poznajemy jej koncepcję gry. Jestem dumna z młodszych koleżanek, które trenują równie mocno i dają z siebie wszystko. Dążymy do stworzenia zgranej drużyny na boisku, jak i poza nim – tak o treningach wypowiada się na FB Wiktoria Stępień, czołowa zawodniczka Widzewa. ą