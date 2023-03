Multimedalista “Domar” z ŁKS Łódź Boks pokazał kolejny raz, że należy do ścisłej czołówki swojej kategorii

W podkarpackim Jarosławiu rozgrywane były Mistrzostwa Polski Juniorów, Seniorów i Mastersów w Kickboxingu w formule Kick-Light.

- Powołania do kadry, choroby i kontuzje sprawiły, że do odległego Jarosławia udaliśmy się w mocno okrojonym składzie. Barwy biało-czerwono-białe reprezentowali: Maciej Domarecki – master -74kg, Bartłomiej Sikorski – junior -57kg, oraz Igor Wagner – junior -84kg - informuje Grzegorz Goliński. - Nasz multimedalista “Domar” pokazał kolejny raz, że należy do ścisłej czołówki swojej kategorii. Tym razem wywalczył srebrny medal. Choć apetyty były większe wynik ten uznajemy za duży sukces, zważywszy na fakt, że od jesieni Maciek zmagał się z kontuzją kolana, która uniemożliwiła mu kopanie… I choć sam Maciej twierdzi , że czas kończyć karierę i odwiesić rękawice, my ciągle wierzymy, że to nie koniec i dorzuci jeszcze coś do swojej pokaźnej kolekcji!