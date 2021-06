Muzeum Dzieci Polskich powstaje w Łodzi. Czym się będzie zajmować?

Z założenia miały to być dzieci z polskich bandyckich rodzin, zagrożonych demoralizacją – wyjaśniał dr Tomasz Toborek. - Także te, których rodzice zginęli lub zostali zabrani do obozów koncentracyjnych. Dzieci z domów dziecka. W pewnym momencie zadecydowano, że nie będzie w nich polskich dziewcząt i chłopców. Miały zostać przeniesione do obozu przy ul. Przemysłowej.. Dzieci z Łodzi wcale tak dużo w nim nie było. Zachowały się dokumenty pokazujące za co trafiano do tego obozu. Ze strony okupanta są to drobne przestępstwa. A dla tych dzieci i ich rodzin były ratowaniem się przed głodem. A więc było to zdobywanie jedzenia, drobny szmugiel, próba zebrania węgla, który spadał z jadącego wozu. To wystarczyło, by uznać, że dziecko kradnie. Do obozu kierowano też dzieci, gdy uznawano, że dziecko dłużej przebywa bez opieki, żebrze. Często do tego obozu trafiały też dzieci, których rodzice nie chcieli podpisać volkslisty.