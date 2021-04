Muzeum Widzewa Łódź z datą otwarcia i Mecenasem Głównym

Jak informuje Marcin Olczyk z Muzeum Klubu Sportowego Widzew Łódź, muzeum zostało powołane w dniu 10 września 2019 r. Miesiąc później (12 października 2019 r.) Zarząd odpowiadającego za jego powstanie Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew Łódź, po uwzględnieniu sugestii Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dokonał niezbędnych korekt w Regulaminie Muzeum, co skutkowało wpisaniem Muzeum Widzewa Łódź do Wykazu Muzeów działających w Polsce. Tym samym Muzeum Widzewa Łódź stało się pierwszym muzeum klubu sportowego w Polsce, które trafiło na ministerialną listę (więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie Muzeum: muzeum.widzew.com).

- Mamy nadzieję, że będzie to ważne dla każdego Widzewiaka miejsce, do którego kibice z przyjemnością będą wracać i zabierać ze sobą znajomych. Historia Widzewa zasługuje na odpowiednią oprawę, a Muzeum to tak naprawdę dopiero pierwszy, ale bardzo ważny i niezbędny krok do jej właściwego uhonorowania. Gdy 6 lat temu powołaliśmy Stowarzyszenie w celu odbudowy upadłego wówczas klubu jednym z celów było odzyskanie jego tożsamości historycznej. Przypomnę, że wówczas nie mieliśmy ani jednej pamiątki, a nawet prawa do korzystania z naszego historycznego herbu. Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób przez ten okres udało się odzyskać historyczny herb oraz zgromadzić i skatalogować większość najważniejszych klubowych pamiątek, które teraz znajdą swoje godne miejsce i zostaną udostępnione całej widzewskiej społeczności - podkreśla Piotr Pietrasik, prezes Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź.

Mimo trwającej pandemii prace mające na celu uruchomienie Muzeum Widzewa trwały przez cały miniony rok i obecnie są już na finiszu. Do końca kwietnia ukończony zostanie pierwszy, kluczowy, etap realizacji. Odpowiadająca za projekt i wykonanie całości firma Group AV jest w trakcie realizacji ostatnich prac związanych z tą fazą budowy. - W maju instalowane będzie przede wszystkim wyposażenie audio-wizualne i niezbędne do jego obsługi oprogramowanie i oprzyrządowanie. Do tego dojdą również kwestie wykończeniowe, ostatnie poprawki techniczne i przygotowanie witryny zewnętrznej - wyjaśnia Tomasz Gawroński, dyrektor Muzeum Widzewa Łódź, które oficjalnie otworzone zostanie we wtorek 1 czerwca 2021 roku, czyli za niewiele ponad miesiąc.

Mecenasem Głównym placówki została doskonale znana kibicom Widzewa Łódź firma DEANTE. Zgierski producent wyposażenia kuchni i łazienek związany jest z klubem z Al. Piłsudskiego 138 od kilkunastu lat. DEANTE wspierało czerwono-biało-czerwonych na długo przed reaktywacją w 2015, ale też zaraz po niej znalazło się wśród pierwszych firm, które wyciągnęły pomocną dłoń do odradzającego się w klubu. Obecnie firma angażuje się w Widzew Łódź jako najemca jednej z lóż biznesowych zlokalizowanych w „Sercu Łodzi”, jak nazywany jest stadion przy P138.

- Widzew zawsze miał ważne miejsce w moim sercu. W 2015 roku nie wahaliśmy się ani przez chwilę by pomóc klubowi. Mam w pamięci wiele pięknych widzewskich chwil przeżywanych na stadionie czy przed telewizorem. Pamięć o sukcesach Widzewiaków, w tym czterech tytułach mistrza Polski i dotarciu do półfinału Pucharu Europy, musi trwać, a to wymaga odpowiedniej oprawy. Cieszę się, że będziemy mogli być za nią współodpowiedzialni - Przyznał Dariusz Antczak, założyciel i właściciel spółki Deante Antczak Sp. J.. Więcej o firmie i jej działalności dowiedzieć można się na stronie: https://deante.pl/.