Na co Widzew wydaje pieniądze? Po co Widzewowi Akademia, skoro zatrudnia emerytów do rezerw?

Na co Widzew wydaje pieniądze? - pytają kibice. Przecież w drużynie rezerw powinni grać młodzi, zdolni wychowankowie Akademii Widzewa, a nie emeryci. 34-letni zawodnik będzie nie dość, że kosztowny, to na dodatek zablokuje miejsce młodzieży. No, chyba, że żadnego zdolnego gracza Akademia nie posiada.

Poprosiliśmy o komentarz Krzysztofa Kamińskiego, trenera, zawodnika Wielkiego Widzewa. - Nie wierzę, że w moim Widzewie dochodzi do takich sytuacji. Chyba zgłoszę się do drużyny rezerwowej Widzewa.