Na ławie oskarżonych sądu w Łodzi zasiądzie 10 oszustów wyłudzających - według prokuratury - pieniądze metodą "na policjanta"

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi. Listę oskarżonych otwierają: 48-letni Jacek K. - „Kowal”, z zawodu blacharz prowadzący własną działalność gospodarczą, 26-letni Adrian M. - „Owen”, mający wykształcenie gimnazjalne i utrzymujący się z prac dorywczych oraz 32-letni Marcin S. o wykształceniu podstawowym, bez zawodu i bez stałego miejsca zameldowania (pozostali dwaj to łodzianie).

Centrala gangu znajdowała się w Niemczech

Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Łodzi, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, wynika że oskarżeni prowadzili przestępczą działalność w Łodzi, innych miastach Polski i w Niemczech, gdzie przebywali szefowie grupy. Proceder polegał na tym, że właśnie z Niemiec oszuści dzwonili do wytypowanych, zwykle sędziwych ofiar, przedstawiali się za policjantów i przekonywali rozmówców, że jeśli chcą pomóc policji pochwycić groźnych przestępców oraz uratować swoje domowe i bankowe oszczędności, to jak najszybciej powinni przekazać je wysłanym do nich „kurierom policyjnym”.