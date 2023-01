Na odcinku od Łodzi do Warszawy autostrada A2 będzie szersza. GDDKiA ogłasza przetarg na projekt jej rozbudowy

Obecnie według szacunków GDDKiA pomiędzy Łodzią a Warszawą autostradą A2 porusza się średnio 50 tys. pojazdów na dobę, zaś w momentach szczytowych liczba ta rośnie dwukrotnie. Dwa pasy ruchu to za mało, by ruch przebiegał sprawnie.

Każdy kto jechał z Łodzi do Warszawy, lub z Warszawy do Poznania zdaje sobie sprawę, jakim wyzwaniem jest podróż, kiedy mamy do czynienia z tak zwanymi mistrzami lewego pasa, gdy po prawej stronie mamy kolumnę tirów, po prawej samochody wolno jadące – tłumaczył Tobiasz Bocheński. – To zupełnie uniemożliwia normalne przejechanie tej autostrady.