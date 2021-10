Na schodach w kamienicy klepnął kobietę w pośladki. 34-latek został zatrzymany na Starym Polesiu. Grozi mu do 8 lat więzienia!

Wszedł za kobietą do kamienicy i...

Do tego niecodziennego wydarzenia doszło 29 września br. Idąc przez miasto 34-latek zwrócił uwagę na kobietę, która tak bardzo mu się spodobała, że poszedł za nią. Kiedy łodzianka weszła do kamienicy przy ul. Radwańskiej, jej „adorator” wszedł za nią do klatki schodowej i na schodach klepnął ją w pośladki. Kobieta odwróciła się gwałtownie, a spłoszony mężczyzna czmychnął z kamienicy. Żadne słowa nie padły.

Łodzianka zaalarmowała policjantów I komisariatu, a ci przystąpili do poszukiwania zuchwałego mężczyzny. Wytypowali go po przejrzeniu filmów z monitoringu ulicznego i po przesłuchaniu świadków. W ten sposób 9 października stróże prawa przybyli do kamienicy przy ul. Strzelców Kaniowskich na Starym Polesiu, gdzie zatrzymali sprawcę klepnięcia.