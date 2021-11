Na Widzewie chciał zabić sąsiada, bo zwrócił mu uwagę, że nie sprząta po psie. Grozi mu dożywocie

Do usiłowania zabójstwa doszło 21 listopada w rejonie ul. Milionowej w Łodzi na Widzewie. Według śledczych, około godz. 6.30 ktoś dwa razy zadzwonił przez domofon do jednego z mieszkań w bloku. Nie odzywał się. Dlatego lokatorka poprosiła męża, aby wyszedł przed blok i ustalił, kim jest tajemniczy intruz.

Najpierw bił, potem dusił

Gdy mężczyzna długo nie wracał zaniepokojona małżonka wyjrzała przez okno i zauważyła, że znany jej z widzenia młody mężczyzna szybkim krokiem odchodził spod jej klatki schodowej w stronę swojego bloku. Wkrótce mąż wrócił do mieszkania i opowiedział, co go spotkało