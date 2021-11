Nabór wolontariuszy na największe akademickie wydarzenie sportowe w Polsce

– Jak jeżdżę na zawody, to mam kontakt z wolontariuszami i wiem, że to super przygoda życia – zapewnia młociarka Anita Włodarczyk. Trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem uważa, że to szansa, którą warto wykorzystać. – W szczególności, gdy jest się osobą młodą, studentem, to można przy tej okazji nie tylko fajnie się bawić, spędzać w ten sposób czas wolny, ale można jeszcze poznać wiele osób – uważa. W przyszłym roku do Łodzi przyjedzie ponad 5000 studentów z całej Europy, aby rywalizować w 20 dyscyplinach sportu. Europejskie Igrzyska Akademickie odbywają się od 2012 roku. Dotychczasowe zawody organizowano w Hiszpanii, Holandii, Chorwacji i Portugalii. Impreza w Łodzi będzie piątą edycją EUSA Games. Wydarzenie ma wspierać ponad 800 wolontariuszy, w tym około 150 spoza Polski.

– Wolontariusze to tak naprawdę najważniejsze osoby na każdej imprezie – uważa biegaczka Małgorzata Hołub-Kowalik. Mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio opowiada o własnych doświadczeniach z wielu zawodów, w których brała udział. – Sędziowie są oczywiście ważni, ale my mamy bezpośredni kontakt w 90% z wolontariuszami – mówi o kulisach startów Hołub-Kowalik. W Łodzi wolontariuszami mogą zostać osoby powyżej 16. roku życia. Chętni mogą zgłosić się do pomocy w każdym obszarze związanym z organizacją imprezy, w tym do działu zakwaterowań, akredytacji, sportu, mediów, IT czy opieki nad drużynami. Ich pełen wykaz oraz charakterystyka zadań wolontariusza w każdym z nich znajduje się na stronie Europejskich Igrzysk Akademickich Łódź 2022.

Wolontariusze otrzymają strój, komplet gadżetów oraz wyżywienie, a dla osób spoza Łodzi przewidziane są noclegi. Zaplanowano również ich udział w szeregu szkoleń przed imprezą, a także uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjnych i kulturalnych w trakcie trwania igrzysk. – Chciałbym was gorąco zaprosić na przyszłoroczne Europejskie Igrzyska Akademickie, które będę odbywać się w Łodzi. To impreza z dużym rozmachem – z dwudziestoma bardzo ciekawymi dyscyplinami, sportami walki, piłką nożną czy koszykówką. Nie może was tam zabraknąć – zachęca złoty medalista z IO w Tokio, objawienie imprezy, Kajetan Duszyński.

Europejskie Igrzyska Akademickie odbędą się w Łodzi od 17 do 31 lipca 2022 roku. Pomoc wolontariuszy będzie jednak potrzebna wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem imprezy. Pierwsza faza rekrutacji potrwa do 31 stycznia. Do wolontariatu należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://eug2022.eu/wolontariat/.