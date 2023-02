Najlepsi panczeniści świata startują w Tomaszowie Mazowieckim

W piątek w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim ścigano się na czterech dystansach, w dywizjach A i B. Dla części łyżwiarzy to ostatnia szansa wywalczenia przepustek do finałowego turnieju cyklu, którego gospodarzem za tydzień również będzie Tomaszów Mazowiecki (17-19 lutego), a także do mistrzostw świata w Heerenveen (2-5 marca).

– Organizacja dużych imprez w Polsce to konieczność, by móc popularyzować, pokazać nasz piękny sport w całym kraju – podkreśla Rafał Tataruch, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. – Jest to także wyjątkowe przeżycie dla naszych zawodników, którzy mają okazję zaprezentować się przed swoją publicznością. Po raz pierwszy w historii organizujemy dwa z rzędu tak ważne zawody, ten Puchar Świata, a za chwilę finały Pucharu Świata. Choć to podobne zawody to jednak dla nas wszystkich spore wyzwanie. Liczymy, że nasi zawodnicy pokażą się z dobrej strony, w tej chwili mamy pełną obsadę, na zawody za tydzień nasi reprezentanci będą musieli już wywalczyć przepustki. Cieszy fakt, że po każdym pucharze organizowanym w naszym kraju rośnie frekwencja i coraz więcej kibiców pojawia się na trybunach. Może Holandii na razie nie dogonimy, ale nasi kibice coraz chętniej chcą oglądać na żywo najlepszych łyżwiarzy na świecie – dodaje prezes.