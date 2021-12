Najlepsi zawodnicy zmierzą się w Mistrzostwach Świata FIM SuperEnduro w Łodzi. Zdjęcia

Do 4 grudnia pozostały już tylko dwa dni, a to oznacza finałowe odliczanie do inauguracyjnej rundy Mistrzostw Świata FIM SuperEnduro. Przygotowania w Atlas Arenie idą pełną parą, a najlepsi zawodnicy świata po długiej przerwie z niecierpliwością czekają na pierwszy od niemal dwóch lat, wyścig halowy.

- To właśnie tu, w Atlas Arenie dziesięć lat temu po raz pierwszy w Polsce odbyła się runda mistrzostw świata w SuperEnduro. Ogromnie się cieszę, że po kilku latach przerwy po raz kolejny będziemy gościć to wspaniałe wydarzenie, uwielbiane i kochane przez wszystkich miłośników sportów motorowych. Wydarzenie, które jest w stanie zaproponować odbiorcom niesamowity poziom adrenaliny i emocji. To niesamowite widowisko. W Łodzi rozpocznie się kolejny cykl mistrzostw świata, a wśród zawodników nie zabraknie tych najlepszych. Jestem przekonana, że tor będzie bardzo wymagający, a emocje ogromne – powiedziała na dzisiejszej konferencji prasowej wiceprezydent miasta Łodzi Joanna Skrzydlewska.