Najlepsze lody w Łodzi! Najlepsze lodziarnie w Łodzi. Dobre lody w Łodzi? Zobacz nasz subiektywny przegląd lodziarni w Łodzi 13.08.2020

1. LÓD MIÓD Miodem na serca lodożerców okazały się w ubiegłym roku czarne lody w czarnych i czerwonych waflach; w tym sezonie dołączą do nich lody niebieskie... Istota jest jednak naturalny produkt, głęboki smak i fantazja właścicieli rodzinnej firmy, która co tydzień wprowadza nowe smaki i zaledwie w ciągu roku zdobyła łódzki rynek. W tym roku naturalne lody rzemieślnicze Lód Miód z przyczep w żółto-czarne wzory będą oferowane aż w 21 miejscach: w Łodzi – ul. Zgierska 69 (ABC) i 229, ul. Łagiewnicka 118, ul. Aleksandrowska 38, ul. Żubardzka 5, ul. Retkińska 80, ul. Maratońska 109B (Atut), ul. Puszkina 17/19 (Batory), ul. Przędzalniana 124A, ul. Dąbrowskiego 91 A (Pionier), ul. Zakładowa 56, ul. Tuszyńska 35, ul. Łazowskiego 42, ul. Pabianicka 245 (Port Łódź) oraz w Pabianicach, Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim, Konstantynowie Łódzkim i Piotrkowie Trybunalskim.

3. AL PASSO Ul. A. Struga 3. Miś ukryty pomiędzy lodowymi kulkami to logo tej lodziarni. "Al passo" po włosku znaczy "na bieżąco" i tak przygotowywane są podawane tu lody – naturalne, zmysłowe. Kilka smaków jest w stałej ofercie, inne się zmieniają co kilka dni. Są także wegańskie sorbety przygotowywane ze świeżych, sezonowych owoców. A lodowa pracownia widoczna jest przez okno zamontowane obok lady.

8. GELATO VERO Al. Wyszyńskiego 73J Lodziarnia włoska na wysokim poziomie. Duży wybór smaków, mnóstwo zadziwień (np. śliwka z cynamonem). Wśród stały pozycji są sorbet czekoladowy, pistacja, pomarańcza, delicja, oreo, słony karmel. A do tego gofry bąbelkowe...

7. BEZA KRÓWKA Ul. Armii Krajowej 40 i kilkanaście innych filii. Do flagowych produktów marki należą lody krówkowe, a także czekoladowe i sorbety owocowe. Na swoją porcję zwykle trzeba poczekać w kolejce.

6. WASIAKOWIE Ul. Traugutta 2. Klasyczne, naturalne lody, produkowane we własnej pracowni, na bazie sprawdzonych receptur. Właściciele mają wiele pomysłów związanych z różnymi okazjami. Dużo niespodzianek – np. lody z palonym masłem, albo cebulowe...

9. LODY H. DANKOWSKA

Ul. Fizylierów 2

Niepozorny budynek, ale miejsce wskaże ustawiająca się tu zwykle kolejka. Lody od lat przyrządzane z sercem, cenione nie tylko przez okolicznych mieszkańców – zdażają się wycieczki z odległych rejonów miasta...

10. JASKINIA LODOWA

Ul. Tatrzańska 124B

Sernik, wanilia, owoce egzotyczne, rum, pistacja, bounty – to tylko niektóre z około dwudziestu smaków oferowanych przez tę lodziarnię. Lody tradycyjne, do tego gorące gofry, chrupiace rurki z prawdziwą bitą śmietaną, koktajle owocowe, kawa, czekolada do picia na gorąco...

A to przecież nie koniec dobrych lodów w mieście...