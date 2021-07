Najlepsze szkoły podstawowe w Łodzi na egzaminie ósmoklasisty 2021! Podstawówki w Łodzi z najwyższą średnią 22.07.2021

W naszym opracowaniu tych danych wzięliśmy pod uwagę tylko podstawówki prowadzone przez samorząd stolicy województwa – są one zobowiązane do przyjmowania wszystkich dzieci ze swojego rejonu: bez względu na talenty kandydatów (na które przy naborze zwracają uwagę np. szkoły artystyczne), grubość portfela rodziców (prywatne) lub ich światopogląd (katolickie).

Egzamin składał się z arkuszy sprawdzających wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz z wybranego języka obcego. Każdy wynik zaliczał (nawet zero punktów) – do ukończenia podstawówki wystarczyła bowiem obecność na testach – ale te wyniki mają decydujące znaczenie w rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżówek.

Egzamin ósmoklasisty 2021 – wyniki ogólnopolskie i w województwie łódzkim

Ogólne wyniki egzaminu znamy od 2 lipca. Z języka polskiego przeciętny ósmoklasista w kraju uzyskał 60 procent z możliwych do zdobycia punktów. W Łódzkiem – 58 proc.

Przecięty wynik ogólnopolski z matematyki to 47 proc. W Łódzkiem – 48 proc.

W grupie, która wybrała angielski, czyli zdecydowanie najpopularniejszy z języków obcych, średni wynik w Polsce to 66 proc. – zaś w naszym regionie – to 65 proc.